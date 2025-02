Wettervorschau: Im Westen wird es warm, im Osten kalt

Die Temperaturspanne ist dabei beachtlich: Diese liegt nämlich bei minus zwölf bis plus 15 Grad.

Am Montag setzt sich mit steigendem Luftdruck im Westen und Norden Österreichs bald sonniges Wetter durch. Von den Hohen Tauern bis ins niederösterreichische Bergland sowie auch im Süden und Südosten halten sich Restwolken hingegen teilweise hartnäckig. Hier lockert es erst im Laufe des Nachmittags langsam auf. Frühtemperaturen umspannen minus elf bis minus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus sechs Grad.

Mit Hochdruckeinfluss scheint am Dienstag verbreitet die Sonne. Lokale Restwolken im Bergland sowie Nebel- und Hochnebelfelder inneralpin oder im Süden lichten sich noch am Vormittag. Lediglich ganz im Osten können sich auch tagsüber noch Wolken bemerkbar machen. Die Frühtemperaturen sind mit minus zwölf bis minus drei Grad wieder sehr kalt, die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann minus drei bis plus acht Grad. Erneut ist es im Westen am wärmsten.

Zwischenhoch sorgt für sonniges Wetter

Mittwoch: Ein Zwischenhocheinfluss sorgt zur Wochenmitte für meist sonniges und trockenes Wetter. Die meiste Zeit scheint die Sonne sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Dünne Wolkenschleier, die vereinzelt im Westen Österreichs auftauchen, stören nicht. Der Wind bläst im Osten zunehmend mäßig bis lebhaft aus Ost bis Südost, sonst bleibt es eher windschwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zehn bis minus drei Grad, die Tageshöchstwerte bei null bis elf Grad.

Der Donnerstag bringt in der Osthälfte zunächst noch viel Sonnenschein. Weiter im Westen tauchen hingegen bereits am Vormittag erste dichtere Wolken einer aufziehenden Warmfront auf, die sich bis zum Abend langsam auf nahezu alle Landesteile ausbreiten. Zwischen Vorarlberg und Salzburg setzt außerdem am Nachmittag Regen und Schneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 2.000 Meter Seehöhe. Frühtemperaturen: minus zehn bis null Grad, Tageshöchsttemperaturen: zwei bis zwölf Grad.

In der Osthälfte Österreichs dominieren am Freitag bis in den Nachmittag hinein dichte Wolken. Anfangs regnet oder schneit es örtlich noch leicht. Erst am Nachmittag beginnt die Wolkendecke langsam aufzulockern. In der Westhälfte überwiegt hingegen ganztägig sonniges und trockenes Wetter. In der Früh hat es minus vier bis plus vier Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen von Ost nach West zwei bis 15 Grad.

