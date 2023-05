Im Schatten des Everest: Als ein Österreicher den Nanga Parbat im Alleingang bestieg

London, 2. Juni 1953. Hunderttausende umjubeln eine 27-Jährige, die sich nach der Krönung am Balkon des Buckingham-Palastes der Menge zeigt. Neben ihr Charles Philipp Arthur George, keine fünf Jahre alt. Niemand, auch nicht der Bub, konnte ahnen, dass er 70 Jahre warten musste, ehe er heuer, am 6. Mai, die Nachfolge seiner Mutter Elizabeth II. antreten würde: King Charles III. Der Jubel schlug an jenem 2.