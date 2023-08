Im Raum Schwaz in Tirol bebte am Vormittag die Erde

Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8. Das Beben wurde im Bereich des Epizentrums deutlich verspürt, teils bewegten sich kleine Objekte, teilte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Bei dieser Magnitude könne es vereinzelt zu leichten Schäden kommen, hieß es.

Bitte um Rückmeldungen

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens per Web-Formular oder per Post (Porto zahlt Empfänger) an folgenden Empfänger: Österreichischer Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38 A-1190 Wien.

