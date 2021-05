Illegale Party am Längsee in Kärnten von Polizei aufgelöst

15 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren, teils schon stark alkoholisiert, wurden kontrolliert und es wurden zahlreiche Verstöße gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angezeigt. Nach einigen Diskussionen packten sie auch ihren Müll zusammen und verließen das Areal, informierte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag.

Ein Anrainer hatte die Polizei am Abend angerufen und mitgeteilt, dass zuletzt immer wieder bei einer Waldhütte gegenüber des Strandbades Längsee (Bezirk St. Veit an der Glan) zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene Partys feierten. Weil ihn das mittlerweile massiv störe, will er dem ein Ende setzen. Als die Beamten zur Waldhütte kamen, flüchteten einige der Gäste, die rund um ein Lagerfeuer saßen. Gegen die anderen wurden um die 45 Anzeigen verfasst, darunter eine wegen Anstandsverletzung. Danach mussten die Party-Tiger das Feuer löschen, ihre Sachen packen und gehen.