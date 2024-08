Illegale Bergtouren in Salzburg angeboten

Die Firma soll alpinistische Touren mit Guides angeboten haben, die nicht über die erforderliche Ausbildung verfügten. Weil bei einer Tour ein 15-jähriger Urlauber aus Dänemark leicht verletzt worden war, werden zudem der 45-jährige Geschäftsführer des Unternehmens, ein Pinzgauer, sowie der 25-jährige dänische Guide wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Guide führte durch Tour

Laut Polizei hat der 15-Jährige am 9. Juli in Kaprun (Bezirk Zell am See) im Bereich des Großen Grießkogels beim Abrutschen eines Schneefeldes leichte Verletzungen erlitten. Die Tour war von dem Urlauber bei einem - offenbar ausländischen - Reiseunternehmen gebucht und von einem Guide geführt worden.

Bei den anschließenden Ermittlungen durch die Alpinpolizei Zell am See habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Guide für diese Tour im alpinen Gelände nicht die geeignete Qualifikation hatte. Für diese Schwierigkeitsstufe hätte er eine Bergführerausbildung vorweisen müssen, hieß es auf Anfrage. Das Unternehmen bot polizeilichen Informationen zufolge auch Klettersteig-Touren mit ausgebildeten Guides an, die aber ebenfalls keine ausgebildeten Bergführer sind.

