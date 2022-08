"Ich kann’s werden": Polizei sucht Nachwuchs

Das Projekt mit dem Motto "Ich kann’s werden" soll einem Mangel an Polizisten entgegenwirken. Innenminister Gerhard Karner (VP) nannte als einen Grund für den Start in der Bundeshauptstadt, dass nur 61 statt möglicher 250 Polizeischüler am 1. September ihre Ausbildung beginnen werden. Noch sei die Zahl an Exekutivbeamten nicht besorgniserregend, denn rund 31.000 sind es österreichweit – so viele wie noch nie. "In dieser Legislaturperiode werden rund 4300 zusätzliche Planstellen geschaffen", sagte Karner.

Bei der Kampagne wird nicht auf Prominente oder Models gesetzt. "Im Zentrum der Kampagne stehen nicht spektakuläre Sondereinheiten, sondern die Polizisten in den Polizeiinspektionen. Sie sind das Herzstück der Polizei, der Sicherheitsmotor für Österreich und erste Ansprechpersonen für die Bevölkerung", sagte Karner.