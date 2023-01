Gedenken nach dem Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien

Am Wiener Landesgericht hielten am Dienstag im Terrorprozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters die Staatsanwältin und die Verteidiger ihre Schlussvorträge. "Ich glaube den sechs Angeklagten kein Wort", sagte die Anklägerin. Während die Verteidiger für Freisprüche von den inkriminierten Vorwürfen eintraten, verlangte die Staatsanwältin sinngemäß die Höchststrafen.

Die Anklägerin zeigte sich überzeugt, dass in 14 Verhandlungstagen die Beweise zu sämtlichen Anklagepunkten erbracht wurden. Alle insgesamt 28 Hauptfragen, die die Geschworenen am Ende ihrer Beratungen zu beantworten hätten, seien zu bejahen. Alle sechs Angeklagten hätten den von der Polizei erschossenen Attentäter unterstützt. "Auf derart hinterhältige Angriffe auf unsere Werte und die Demokratie steht zu Recht die Höchststrafe", hielt sie fest.

"Dünne Beweislage"

Die Verteidiger forderten hingegen Freisprüche für ihre Mandanten. David Jodlbauer, der Verteidiger des Erstangeklagten, dem vor allem vorgeworfen wird, mit dem Attentäter zwecks Munitionskauf in die Slowakei gefahren zu sein, betonte, sein Mandant sei "kein Extremist". Dieser habe nicht gewusst, dass es einen Anschlag geben werde, und er habe den Attentäter auch nicht unterstützt. Die Beweislage sei "dünn".

"Die Beihilfe zu einem Attentat ist nicht haltbar", meinte auch Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger für den Zweitangeklagten.

Verteidiger Rudolf Mayer, der den Drittangeklagten vertritt, räumte ein, dass dieser mit dem Attentäter gut bekannt und befreundet gewesen sei: "Aber so weit ist die Freundschaft nicht gegangen, dass er ihm geholfen hat." Mayer räumte aber ein, sein Mandant habe Propagandamaterial der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) besessen und verbreitet.

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer den Geschworenen ihren Dank für ihr "beherztes und interessiertes Auftreten" ausgesprochen. Tatsächlich fielen die Geschworenen im Laufe des Verfahrens immer wieder mit peniblen Fragen an die Angeklagten, aber auch die Zeugen auf.

Zumindest teilweise geständig war der Fünftangeklagte, was die Beschaffung des Sturmgewehres betrifft. Ihm wird jedoch auch vorgeworfen, die Waffe am Tag vor dem Anschlag in der Wohnung des Attentäters aufmunitioniert zu haben. Dafür sprechen laut Staatsanwältin seine DNA auf der Munition und die Telefondaten, die ihr zufolge beweisen, dass er sich zumindest im Umkreis der Wohnung aufgehalten hatte. "Aber selbst wenn Sie dieses Treffen mit dem Attentäter verneinen und zu dem Schluss kommen, dass er selbst nicht radikalisiert ist, hat er durch die Beschaffung noch immer zu vier Morden beigetragen", richtete sich die Staatsanwältin erneut an die Laienrichter.

Die Geschworenen nehmen heute am Vormittag ihre Beratungen auf. Zuvor kommen noch die sechs Angeklagten kurz zu Wort. Wie lange die Beratungen dauern werden, ist offen, mit mehreren Stunden ist jedenfalls zu rechnen. Im Anschluss müssen die Geschworenen im Fall von Schuldsprüchen gemeinsam mit den drei Berufsrichtern das Strafausmaß für jeden Angeklagten festlegen. Mit der Urteilsverkündung ist demnach frühestens am Nachmittag zu rechnen.

