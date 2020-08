Iatliener bedrohte ÖBB-Schaffner in Kärnten mit Umbringen

Ein Motiv konnte laut Polizei noch nicht eruiert werden, auch nicht, ob es sich um eine Weigerung handelte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der 36-Jährige wurde in Villach von der Polizei aus dem Zug geholt und festgenommen.

Zu der Drohung gegen den 36-jährigen Zugbegleiter aus Innsbruck war es zwischen Spittal an der Drau und Villach gekommen. Der ÖBB-Mitarbeiter verständigte die Exekutive in Villach, die den Italiener dann am Bahnhof vorläufig festnahm. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.