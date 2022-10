Hunderte Tote nach Überflutungen in Afrika

Die Zahl der Toten und Verletzten durch Überschwemmungen in Afrika steigt weiter dramatisch an. Die Zahl der Menschen, die in den vergangenen Wochen in den Fluten ums Leben kamen, sei bereits auf über 600 gestiegen, sagte die nigerianische Ministerin für humanitäre Angelegenheiten. Rund 2400 Menschen wurden außerdem verletzt, 1,3 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen.

Längst ist auch die Nahrungssicherheit in Nigeria massiv gefährdet: 450.000 Hektar Ackerfläche stehen unter Wasser. Doch Nigeria ist nicht das einzige Land in Afrika, das von weitreichenden Überschwemmungen betroffen ist. Im Tschad sind mehrere Bezirke der Hauptstadt N’Djamena überflutet. Im gesamten Land sind mehr als eine Million Menschen betroffen. In den Nachbarstaaten Sudan und Südsudan ist die Situation ähnlich. Zehntausende Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Im Südsudan ist der Bundesstaat Unity State fast vollständig überschwemmt. Die Einwohner werden mit Booten evakuiert. Auch in Ghana kam es nach schweren Regenfällen zu Überschwemmungen.