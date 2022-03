Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrände

In Raabs a. d. Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) ist am Samstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 130 Mitglieder von 14 Feuerwehren standen nach Angaben des Bezirkskommandos im Einsatz. Die Flammen breiteten sich auch durch anhaltenden Wind rasch auf einer Fläche von bis zu 20 Hektar aus, wurde betont. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Der Waldbrand hatte gegen 18.00 Uhr in Modsiedl, einer Katastralgemeinde von Raabs a. d. Thaya, seinen Lauf genommen. Bereits wenig später wurde die höchste Alarmstufe "B4" ausgelöst. Angefordert wurde außerdem der sogenannte Sonderdienst Waldbrandbekämpfung. Gerechnet wurde damit, dass sich der Löscheinsatz bis in die Nachtstunden hinein erstrecken wird.

Größerer Waldbrand in Tirol

In Tirol ist Samstagmittag in Pinswang (Bezirk Reutte) ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Laut Medienberichten sind mehrere Feuerwehren aus Tirol und Deutschland im Einsatz. Wie es gegenüber der APA seitens der Leitstelle Tirol hieß, war die Brandbekämpfung auch am Abend noch voll im Gange. Eine Person sei von der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden - ob es sich dabei um eine Einsatzkraft oder um eine "unbeteiligte Person" handle, sei allerdings unklar.

Der Brand war gegen 12.30 Uhr nahe der deutschen Staatsgrenze nordöstlich von Unterpinswang ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da das Feuer im steilen und felsdurchsetzten Gelände wütet und der Einsatz vermutlich noch bis in die Nachtstunden dauern werde. Neben den zahlreichen Feuerwehren sind auch drei Hubschrauber und die Bergrettung im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck ist mit einem Betankungswagen angerückt. Die Rettung ist zudem an Ort und Stelle, um die Feuerwehrleute zu versorgen und zu verpflegen.

Toter in der Südsteiermark

Ein 80 Jahre alter Mann aus der Südoststeiermark ist am Freitag am frühen Abend bei einem wohl von ihm verursachten Waldbrand ums Leben gekommen. Der Pensionist hatte bei Gnas in einem Waldstück Laub zusammengerecht und dann in Brand gesetzt. Nachbarn bemerkten den Rauch und sahen nach, dabei entdeckten sie den verkohlten Leichnam. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die Todesursache zu klären. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus, wie am Samstag mitgeteilt wurde.Gnas. Zu dem Feuer war es am Freitag aus noch nicht restlos geklärter Ursache gekommen. Gegen 17.00 Uhr hatte ein Nachbar starken Rauch aus dem trockenen Mischwald unterhalb einer Streuobstwiese bemerkt. Gemeinsam mit seinem Sohn und dem Schwiegersohn ging er nachsehen. Dabei fanden sie einen offenbar männlichen und bereits stark verkohlten Leichnam. Sie alarmierten die Einsatzkräfte.

Das Feuer erstreckte sich auf eine Fläche von rund 6.000 Quadratmeter in teils steilem Gelände. Rund 110 Feuerwehrleute von insgesamt 14 umliegende Wehren brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Allerdings mussten bis in die frühen Morgenstunden Glutnester und glühende Baumstrünke und Wurzelstöcke gelöscht werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich beim tödlich verunglückten Mann um den 80-jährigen Waldbesitzer handeln. Er soll regelmäßig Laub im dortigen Wald zusammengerecht haben, um es dann zu verbrennen. Offenbar war der Südoststeirer auch am Freitag alleine mit dieser Tätigkeit beschäftigt gewesen sein. Zur Klärung der Identität und der näheren Umstände des Todes ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion an. Auch die genaue Brandursache muss noch von Brandermittlern und Tatortbeamten des Landeskriminalamtes Steiermark erhoben werden. Zur Betreuung von Angehörigen und Einsatzkräften stand ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.