Hunderte Anzeigen nach Schwerpunkt-Kontrollen in der Tuning-Szene

Sowohl im Burgenland, Niederösterreich und Wien als auch in der Südsteiermark fanden am Wochenende Kontrollen statt. "Im Kampf gegen die Roadrunner-Szene schalten wir nun einen Gang höher", hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich einer bundesländerübergreifenden Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilungen von Burgenland, Niederösterreich und Wien gegen illegale Straßenrennen in der Nacht auf Samstag als Devise ausgegeben. Ihm sei "die Bekämpfung des Phänomens der Straßenrennen mit PS-starken Pkw im öffentlichen Verkehrsraum ein großes Anliegen", betonte Nehammer.

An der Schwerpunktaktion waren rund 70 Beamte beteiligt. Es hagelte insgesamt 682 Anzeigen, sieben Führerscheinabnahmen und fünf Kennzeichen-Abnahmen. Neun Fahrzeuglenker erwiesen sich als suchtmittelbeeinträchtigt.

Corona vergrößerte die Szene

Die Corona-Pandemie hat die Roadrunner-Szene vergrößert. Dass Feiern ins Freie - vor allem auf Parkplätze - verlegt wurden, ermöglichte Interessenten einen raschen, zwanglosen Kontakt zu Gleichgesinnten. In Wien gilt vor allem der Kahlenberg als beliebter Szene-Treffpunkt. Auch die Stadtausfahrten sind Hot-Spots für Roadrunner.

Um diese in Schach halten zu können, haben die Landesverkehrsabteilungen motorisierte Verstärkung erhalten. "Wir haben erst diese Woche für die neun Landesverkehrsabteilungen 27 neue, leistungsstarke Fahrzeuge der Marken Cupra, VW und Audi angeschafft, um die Bekämpfung der Szene noch besser vorantreiben zu können", berichtete Nehammer.

Führerscheinabnahmen in der Steiermark

Auch die steirische Polizei hält den Druck auf die Tuning-Szene aufrecht: In der Nacht auf Sonntag wurde mit der Kfz-Landesprüfstelle im Raum Leibnitz kontrolliert. Etliche Fahrzeuge wurden dort und in Gralla aus dem Verkehr gefischt. Dabei setzte es vier Kennzeichen- und drei Führerscheinabnahmen, drei Anzeigen wegen Alkohol am Steuer, zehn Organmandate und 79 Anzeigen nach dem Verkehrsrecht. Fünf Lenker müssen mit ihren Autos zur gesonderten Überprüfung antanzen.

Steirer hatte 3,1 Promille

Gegen 20.00 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit den Kontrollen, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Auffällige Fahrzeuge wurden zu einem Parkplatz, auf dem die Polizei und die Techniker des Landes Steiermark eine Prüfstelle aufgebaut hatten, eskortiert. Dort wurden Lenker- und Fahrzeugkontrolle vorgenommen. Gleich zu Beginn versuchte ein Mopedfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Leibnitz zu flüchten. Der 14-Jährige wurde aber gleich darauf von Beamten gestellt. Das Moped - es hatte keine Kennzeichen montiert - wurde aus dem Verkehr gezogen. Kurz darauf erwischten Polizisten einen Autofahrer, der beim folgenden Test 3,1 Promille Alkohol im Blut aufwies.