Hundebesitzer fälschte Identität nach Pitbullattacke

Nach der Attacke seines Pitbull-Terrier auf den Yorkshire-Terrier eines 13-jährigen Mädchens in Rum in Tirol hat der Hundebesitzer falsche Personendaten genannt und sich dann davongemacht. Der Hund des Mädchens hatte bei dem Vorfall am Montag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Tierärztin zeigte den Mann an, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unmittelbar nach dem Vorfall bei einem Imbissstand war der Pitbull von einer unbekannten Frau weggebracht worden, so die Polizei in einer Aussendung. Der Besitzer und dessen vermutlicher Sohn begleiteten das Mädchen mit dem verletzten Hund in eine Tierarztpraxis. Dort gab der stämmige 40 bis 50-jährige Mann er an, für den Schaden aufkommen zu wollen, gab aber unrichtige Daten bekannt.

