Homeoffice: Weniger CO2

Die Auswirkungen der Corona-Lockdowns sind weithin sichtbar: viel weniger Verkehr auf den Straßen, keine Flüge, kaum Shoppingtouren in den Einkaufsmeilen. Lässt sich diese Reduktion auch in Zahlen fassen? Ja, sagt das Umweltbundesamt (UBA) und präsentierte dieser Tage eine Studie, die die Einsparungspotenziale bei Treibhausgas-Emissionen, die durch den Verkehr verursacht werden, untersuchte.

Die repräsentative Studie heißt "PoviMob – Potenziale virtueller Mobilität" und wurde vom UBA gemeinsam mit dem Motiv- und Mobilitätsforschungsinstitut Praschl verfasst.

Trendumkehr unumgänglich

Die Treibhausgas-Emissionen sind 2019 auf 24,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente angestiegen. Dem gegenüber stehen Klimaziele, die beispielsweise im Pariser Klimaabkommen verankert sind. Eine rasche wie nachhaltige Trendumkehr sei unumgänglich, sollen die Emissionsreduktionen erreicht werden, sagen Klimaschützer.

Welchen Anteil kann dazu die virtuelle Mobilität beitragen? Als Bereiche mit dem größten Einsparungspotenzial sehen die Studienautoren das Homeoffice, Tele-Konferenzen und Homeshopping.

Eine Umfrage in Unternehmen ergab, dass der Anteil von Homeoffice in den nächsten zehn bis 20 Jahren von aktuell 18 Prozent (0,9 Tage bei Vollzeitanstellung) auf 34 Prozent (1,7 Tage) ansteigen wird. Wünschenswert wäre ein Homeoffice-Anteil von 40 Prozent (zwei Arbeitstage), so die Studie.

Vor der Corona-Pandemie wurden acht Prozent aller Konferenzen virtuell abgewickelt, in den nächsten zehn bis 20 Jahren wird ein Anstieg auf 39 Prozent erwartet. Während der Pandemie erhöhte sich die Quote des Onlineshoppings von 36 auf 49 Prozent.

Reduktion um 2,8 Prozent

Alle drei Bereiche – Homeoffice, Tele-Konferenzen, Onlineshopping – reduzieren den Verkehr und damit auch die Treibhausgas-Emissionen. Und zwar um bis zu 630.000 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030. Dies bedeute eine Reduktion von 2,8 Prozent der Gesamtemissionen.

Wobei der größte Anteil – 60 Prozent – auf das Homeoffice sowie jeweils 20 Prozent auf die virtuellen Konferenzen und den Online-Einkauf entfallen. Würden zudem internationale Geschäftsreisen ersetzt werden, könnten noch einmal 480.000 CO2-Äquivalente eingespart werden.

Die Studienautoren sehen "ein nennenswertes Potenzial zur Reduktion der verkehrsbedingten Treibhausgas-Emissionen", die in den drei Teilbereichen erreicht werden können. (heb)