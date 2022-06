Holz statt Stahl: Neue Verkehrszeichen-Brücke in Kärnten errichtet

Die 30 Meter lange Brücke, auf der Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Verkehrswarnungen angezeigt werden, gilt als Pilotprojekt: Ist es erfolgreich, so werde man künftig stärker auf Holz setzen, teilte die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mit.Völkermarkt. Durch die Verwendung von Holz anstatt Stahl spare man allein mit dieser Brücke 35 Tonnen CO2 ein, hieß es von der Asfinag. Das Bauwerk besteht großteils aus einheimischem Fichtenholz, Lärchenholz wurde zusätzlich als Schutzschicht verwendet. In der Brücke sind Feuchtigkeitssensoren eingebaut, um zu überprüfen, wie die Konstruktion auf Regen, Hitze und Kälte reagiert. Die Steher sind ebenfalls aus Holz, nur die Fundamente wurden betoniert. Was die Haltbarkeit angeht, so könnte Holz gegenüber Stahl sogar besser für diese Zwecke geeignet sein. Experten gehen laut Asfinag von einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren aus. In einem Jahr sollen die ersten Erkenntnisse des Projekts vorliegen.