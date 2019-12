Hofer ruft Wildsalami Sorte Reh zurück

Das Produkt war in Österreich in allen Hofer-Filialen, ausgenommen Nordtirol und Vorarlberg, erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann in alle Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

