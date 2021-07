Hofer-Filiale vollständig niedergebrannt

Laut Polizeiangaben müsse das Feuer in der Filiale Mittwochmorgen gegen 01:00 Uhr ausgebrochen sein. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der gesamte Dachstuhl des Lebensmittelgeschäftes bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Sechs Feuerwehren standen im Einsatz, sie brachten das Feuer bis in die Früh unter Kontrolle. Schadenshöhe und Brandursache waren vorerst unbekannt, die Brandermittler sollen im Laufe des (heutigen) Mittwochs die Ermittlungen aufnehmen.