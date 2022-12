Hörsaal-Besetzer an Uni Wien kündigen Abzug an

Bei einer "Abzugsdemo" will man noch einmal "gemeinsam laut sein und die Uni und die Politik an ihre Pflichten erinnern", teilten sie auf Twitter mit. Der Protest sei damit aber noch nicht vorbei, hieß es weiter. "Ganz im Gegenteil: Der Protest hat gerade erst begonnen." Ab 18.00 Uhr soll demonstriert werden, der Zug führt von der Uni Wien zum Bildungsministerium am Minoritenplatz.

