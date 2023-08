Höchstens 18 Grad: Italientief bringt kühles und nasses Wetter

Regenwetter in Oberösterreich

Ein Tief mit dem Kern über Oberitalien wird im Laufe des Freitags von Süden her zunehmend das kühlere Wetter in Österreich bestimmen. Bereits zuvor kommt die Sonne neben vielen dichten Wolken nur zeitweise zum Vorschein. Die Prognose für Oberösterreich:

Freitag: Trotz vieler Wolken soll es am Vormittag in den meisten Landesteilen trocken bleiben. Im Lauf des Nachmittags beginnt es vielerorts zu regnen, einzig der Norden und Osten Oberösterreichs könnten verschont bleiben. Die Frühtemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 19 bis 23 Grad.

Samstag: Das Italientief dominiert auch zu Beginn des Wochenendes die meisten Teile Österreichs. Der Himmel im Land ist wolkenverhangen und es regnet speziell am Vormittag bis über Mittag anhaltend und intensiv. "Am Nachmittag lassen die Niederschläge überall nach und es kann zu längeren trockenen Phasen kommen", prognostiziert Geosphere Austria. Unangenehm ist der kräftige Westwind mit Spitzen bis 50 km/h. Das Thermometer kommt am Samstag nicht über 14 bis 18 Grad hinaus.

Sonntag: Es geht trist weiter. Der starke Westwind treibt Wolken und immer wieder auch Regenschauer übers Land. Dazwischen kann sich aber auch hin und wieder die Sonne durchsetzen. Es bleibt kühl, mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.

Montag: Die neue Woche beginnt wechselhaft. Mit dem starken Westwind bleibt der unbeständige Wettercharakter erhalten. In Oberösterreich ist immer wieder mit kurzen Schauern zu rechnen, dazwischen sind teils längere sonnige Abschnitte möglich. Das kühle Wetter bleibt erhalten, 13 bis 17 Grad sind das höchste der Gefühle.

Dienstag: Laut aktueller Vorhersage soll es bewölkt bleiben. Entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts sowie im Norden sind Regenschauer zu erwarten. Sonst bleibt es vielfach trocken.

