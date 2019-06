Hochwasser: Pegel des Inn sinkt

Der Pegelstand des Inn bei Innsbruck zog sich nach seinem Höchststand von 6,32 Metern in der Nacht auf Donnerstag am Freitag gegen Mittag auf rund fünf Meter zurück. Dadurch seien nun wieder Abflusskapazitäten frei, teilte das Land mit.

Trotz der langsamen Entspannung blieben vorerst alle Sicherheitsvorkehrungen aufrecht. "Denn sollte es die Situation erfordern, sind wir gewappnet", betonten LH Günther Platter und LHStv. Josef Geisler (beide ÖVP) in einer Aussendung. Auch am Wochenende werden die Experten die Situation genauestens im Auge behalten, so die beiden weiter.

"Da heute keine Niederschläge zu erwarten sind und die Temperaturen im Gebirge stabil sind, was zu einer langsameren Schneeschmelze führt, bleibt die Lage derzeit insgesamt stabil", berichtete Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes. Da sich die Schneeschmelze aber weiterhin fortsetzten wird, wird auch die Wasserführung auf einem hohen Niveau bleiben. Die zunächst gesperrten Fußgängerbrücken in Innsbruck konnten indes wieder freigegeben werden.

Lokale Gewitter sind laut ZAMG sowohl am Samstag und auch am Sonntag zu erwarten. Am Samstag liege der Schwerpunkt der durchziehenden Gewitter mit punktuellem Starkregen voraussichtlich am Alpennordrand sowie im Unterland - also nicht im Einzugsgebiet des Inn. Der Sonntag sei ein "insgesamt durchwachsener Tag", sodass immer wieder Schauer beziehungsweise Gewitter auftreten können. Stärkerer Regen ist laut ZAMG aber nur kleinräumig zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Wasserführung des Inn seien somit begrenzt, hieß es.

