Hochschwangere Geliebte ermordet: Prozess gestartet

Der Mann soll im August 2019 seine hochschwangere Geliebte ermordet haben. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl ist vorerst für zwei Tage anberaumt, morgen, Freitag, kann es bereits ein Urteil geben.

Die Geliebte des Mannes, eine 31-jährige, mehrfache Mutter, war in der Nacht auf den 17. August in Paternion (Bezirk Villach-Land) getötet worden. Nachbarn der Frau hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Lärm aus der Wohnung der Familie gehört und kurz danach einen Mann weglaufen gesehen hatten. Die Beamten fanden die Frau tot in ihrer Badewanne. Zwei Tage später wurde der damals 35-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Er hatte ein Verhältnis mit der Frau und war auch der Vater des ungeborenen Kindes, das mit seiner Mutter getötet wurde.

Auch bei Prozessbeginn am Donnerstag bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig. Er hatte schon während den gesamten Ermittlungen bestritten, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Der Prozess wurde wegen des Coronavirus unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Zwischen den Zuhörern musste immer ein Platz freibleiben, für sie und Medienvertreter galt Maskenpflicht.

