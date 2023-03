Hightech-Boot aus Linz überwacht 226 Kilometer auf Donau

Schiffstaufe in Bad Deutsch Altenburg

Von der Staatsgrenze zur Slowakei im Osten und bis zum Laufkraftwerk Wallsee-Mitterkirchen bei Amstetten im Westen erstreckt sich mit Ausnahme des Stadtgebiets von Wien das Überwachungsgebiet des neuen niederösterreichischen Polizeibootes "Limes", das am Freitag in Bad Deutsch Altenburg offiziell in den Dienst gestellt worden ist. Es handelt sich dabei um 226 Kilometer auf der Donau. Hinzu kommen sechs Kilometer auf der March.

Nachtsichtgerät und Wärmebildkamera

"Limes" wird von der Wasserpolizei als Kontrollfahrzeug eingesetzt und ist laut Innenministerium auch mit einer Nachtsicht- und Wärmebildkamera sowie Suchscheinwerfern ausgestattet. Das etwa zehn Meter lange Boot ist für bis zu zwölf Personen zugelassen. Mit 558 PS erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 56 km/h.

Zu den Aufgaben der Wasserpolizei gehören u. a. die Überwachung von Wasserfahrzeugen zur Verhinderung und Bekämpfung von spezifischen und grenzüberschreitenden Delikten, die Erhöhung der Sicherheit der Schifffahrt und des Transports, die Kontrolle der Einhaltung der schifffahrtsrechtlichen Vorschriften sowie Fahndungs- und Suchmaßnahmen. Das Hightech-Boot wurde von der Österreichischen Schiffswerften AG (ÖSWAG) in Linz gebaut.

Suchaktionen, Überwachung, Kontrollen

"Der polizeiliche Einsatz auf internationalen Wasserstraßen wie der Donau ist vielfältig und fordernd. Suchaktionen, Überwachung von Veranstaltungen, Schifffahrtskontrollen, aber auch der Einsatz im grenznahen Raum zur Slowakei erfordern moderne und zeitgemäße Ausrüstung", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Der Strom verbinde nicht nur die Wirtschaft und den Handel, sondern auch den Tourismus, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die als Taufpatin der "Limes" fungierte.

Für Bundespolizeidirektor Michael Takacs ist es wichtig, dass auch auf der Donau kriminalpolizeiliche und fremdenpolizeiliche Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Landespolizeidirektor Franz Popp äußerte den Wunsch, dass es "wenig herausfordernde Einsätze" geben möge.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.