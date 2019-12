Hier eröffnet heute ein Beschwerdeklo

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Gerade eben zur drittunfreundlichsten Stadt der Welt gekürt, können Wiener und Nicht-Wiener nun ihren Grant an einer eigenen Örtlichkeit abladen. Aber nicht nur. In der Zieglergasse, Ecke Westbahnstraße kann man in einem Häusl ab morgen seine Notdurft verrichten, eine Beschwerdeflut über sich ergehen lassen, die als Audioinstallation in einer fünfminütigen Wiederholungsschleife abgespielt wird, und im Anschluss seine eigenen Beschwerden in ein Aufnahmegerät sprechen. Betreut wird diese wohl einzigartige Toilette vom Wiener Beschwerdeclub, die die Raunzereien der Klogänger in einem Remix verarbeitet.