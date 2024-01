Heute mehrere Demos gegen Rechtsextreme

Unter dem Titel "Demokratie verteidigen!" findet ab 18 Uhr vor dem Parlament in Wien eine Großdemo gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus statt. Die OÖn werden per Liveblog berichten. Auch in Innsbruck und Salzburg sind Kundgebungen geplant.

Initiatoren der Demo gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Wien sind die NGOs Fridays for Future, Black Voices und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik. SPÖ und Grüne sowie zahlreiche andere Organisationen, darunter die Caritas, die Katholische Aktion Österreich, der ÖGB und die Arbeiterkammer, haben sich dem Aufruf angeschlossen.

Vorbild der Kundgebung sind ähnliche Proteste am vergangenen Wochenende in Deutschland. Auslöser waren Enthüllungen des Recherchezentrums "Correctiv" über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November in Deutschland, an dem unter anderen AfD-Politiker sowie der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, teilgenommen hatten.

Dabei wurde über die Massendeportation von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund nach Afrika beraten.

