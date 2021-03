Heute ist Countdown-Tag

Der 4.3.21 ist auch so ein "Countdown-Tag".Wien. Schon einmal in diesem Jahrhundert glich ein Datum einem Countdown: Der 3.2.10 ist allerdings schon elf Jahre her. Andere Tage zählen zwar ebenfalls hinunter - der 10.9.87 ist ein Beispiel. Einen Countdown, der mit einem Einser endet, gibt es aber nur ein Mal pro Jahrhundert.

Literatur-Fans wissen, woher die Gepflogenheit zum "Runterzählen" kommt. In Jules Vernes Roman "Der Schuss am Kilimandscharo" etwa heißt es "Nur noch zehn!", "noch fünf! - Nur noch eine Sekunde!", bis der Protagonist eine Riesenkanone abschießt. Richtig durchsetzen konnte sich die Tradition aber erst mit dem Kino. Im Stummfilm "Frau im Mond" aus dem Jahr 1929 wird es spannend - auch weil genüsslich die Sekunden gezählt werden, bis der Hebel umgelegt wird und eine Rakete die ersten Menschen auf den Mond bringt.