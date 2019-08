Heuer bereits 122 Tote in Österreichs Alpen

Am Freitag, 30. August, veröffentlichte das Kuratorium für alpine Sicherheit die genauen Zahlen: Mindestens 122 Menschen kamen im Sommer 2019 in den österreichischen Alpen ums Leben.

Wandern und Bergsteigen sind hierbei Spitzenreiter, sie forderten mit 61 Toten die meisten Opfer. Zusätzlich komme es beim Wildwasserfahren und Gleitschirmfliegen häufig zu Todesfällen, hieß es vom Kuratorium weiter.

Erst am Donnerstag, 29. August, sind drei Deutsche beim Bergsteigen verunglückt. Am Dachstein wurde ein Mann vom Blitz getroffen; eine 28-jährige Wanderin rutschte in Osttirol auf einem Steig aus und stürzte in den Tod. Am Pitztaler Gletscher wurde die Leiche eines 69-Jährigen gefunden, er war seit Mitte August abgängig.