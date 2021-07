Hersteller ruft Eis von Snickers und Bounty zurück

Mars Austria ruft mehrere Sorten Eiscreme zurück: Snickers Ice Cream, Bounty Ice Cream und Snickers Crisp Ice Cream, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Der Grund: Ein Lieferant hatte in einer Zutat, die in geringen Mengen in den Eiscremeprodukten verwendet wird, Ethylenoxid (ETO) festgestellt. Die ETO-Menge sei höher als nach EU-Recht zulässig.

Es wurde betont, dass der Verzehr nicht schädlich sei. Der ETO-Gehalt in den Eiscremeprodukten sei minimal und liege weit unter den gesetzlichen Grenzwerten für Europa. Der Rückruf betrifft nur Produkte mit den folgenden EAN-Codes und Mindesthaltbarkeitsdaten:

Snickers Ice Cream , 6er-Pack: EAN Code: 5000159344074, Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.11.2022 / 31.12.2022 / 31.01.2023 / 28.02.2023 / 31.03.2023

, 6er-Pack: EAN Code: 5000159344074, Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.11.2022 / 31.12.2022 / 31.01.2023 / 28.02.2023 / 31.03.2023 Bounty Ice Cream , 6er-Pack: EAN Code: 5000159483063, Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2022 / 31.12.2022 / 28.02.2023 / 31.03.2023 / 30.04.2023

, 6er-Pack: EAN Code: 5000159483063, Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2022 / 31.12.2022 / 28.02.2023 / 31.03.2023 / 30.04.2023 Snickers Crisp Ice Cream, 6er-Pack: EAN Code: 5000159526081, Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.12.2022 / 28.02.2023

Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten, den Konsumentenservice von Mars Austria unter MarsQuality.at@effem.com oder unter der Telefonnummer +43 2162 601 4824 (montags bis freitags 9.00-13.00 Uhr) zu kontaktieren. Dabei werden folgende Informationen benötigt: Fotos, auf denen die Verpackungsvorderseite sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum zu sehen sind und die Kontaktdaten. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.