Heroindealer auf frischer Tat ertappt

Doch statt den Mann sofort festzunehmen, folgten sie ihm zu einer Wohnung und verhafteten den serbischen Staatsbürger dort. In dem Appartement hielten sich zwei Landsleute und mutmaßliche Komplizen (21 bzw. 31) auf, die ebenfalls festgenommen wurden. Die Fahnder stellten 350 Gramm Heroin, 3500 Euro in bar sowie eine kleine Menge Marihuana sicher. Die drei Verdächtigen wurden in die Justizanstalt eingeliefert.