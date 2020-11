Hermann Maier erklärt, wie Skifahren trotz Corona funktionieren kann

Die aktuelle Situation rund um Covid-19 stellt den gesamten Wintertourismus vor neue Herausforderungen. Damit der Skisport unter größtmöglicher Sicherheit erfolgen kann, müssen die Verantwortlichen für die bevorstehende Wintersaison umfassende Sicherheitsvorkehrungen treffen. So auch die Snow Space Salzburg Bergbahnen, die am Mittwoch ein Video präsentierten, in dem Skilegende Hermann Maier die einzelnen Maßnahmen detailliert erklärt. Der Salzburger zeigt darin, wie Skifahren im kommenden Winter trotz Coronavirus funktionieren kann:

