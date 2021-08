Herbstfrische zum Sommerfinale: Tiefdruckwirbel hat das Land fest im Griff

Ein Wochenende mit unbeständigem Wetter steht Österreich bevor. Ein Tiefdruckwirbel hält das Land fest im Griff, fasste die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zusammen. Die Prognose im Detail:

Vor allem in den Bergen entlang der Alpennordseite hängen am Freitag zunächst dichte Wolken und häufig fällt Regen, oberhalb von 2.000 Metern ziehen Schneeschauer durch. Tagsüber wechseln sich dann überall sonnige Abschnitte und Phasen mit dichterer Bewölkung ab und einige Schauer bilden sich. Die meisten Regenschauer ziehen in den Bergen und im Norden durch. Lokale Gewitterzellen können eingelagert sein. Auf Frühtemperaturen von sieben bis zwölf Grad folgen in Oberösterreich Höchstwerte von nur 13 bis 17 Grad.

Das Wetter bleibt auch am Samstag weiterhin relativ unbeständig. Sonne und Wolken wechseln sich recht verbreitet mit Regenschauern ab. Der Schwerpunkt der Niederschlags- und Schaueraktivität liegt an der Alpennordseite sowie in den nördlichen Landesteilen. Der Süden bleibt hingegen leicht wetterbegünstigt. Am ehesten trocken ist es zwischen Osttirol und dem Burgenland. Gefrühstückt wird bei sieben bis elf Grad, wieder nur 14 bis 17 Grad darf man sich hierzulande am Nachmittag erwarten.

Am aktuellen Wettergeschehen ändert sich am Sonntag in Österreich nur wenig. Es bleibt unbeständig bei einem Mix aus etwas Sonnenschein, vor allem aber in der Osthälfte und vielen dichten Wolken allgemein, die außerdem immer wieder Regenschauer bringen. Nachmittags intensiviert sich schließlich nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden der Niederschlag deutlich. 14 bis 17 Grad sind das höchste der Gefühle.

Anhaltender Tiefdruckeinfluss sorgt auch zum Wochenstart für einen Mix aus vielen dichten Wolken und etwas Sonnenschein. Die meisten Wolken zeigen sich vor allem im nördlichen Staubereich der Alpen. Mehr Sonnenschein gibt es hingegen generell im Süden und Südosten. Bis zum Abend muss jedoch fast überall mit Regenschauern gerechnet werden. Im nördlichen Alpenvorland regnet es auch länger anhaltend. Der Wind weht im Tagesverlauf von Oberösterreichs ostwärts mäßig auffrischend. Die ZAMG prognostiziert maximal 14 bis 18 Grad.

Tiefdruckeinfluss gibt auch am Dienstag im Ostalpenraum den Ton im Wettergeschehen an. Damit wechseln in nahezu allen Landesteilen dichte Wolken und Regenschauer mit etwas Sonnenschein. Vereinzelt mischen sich auch Gewitter in den Niederschlag. Am meisten regnet es aber im nördlichen Alpenvorland. Der West- bis Nordwestwind weht im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Nach sieben bis 16 Grad in der Früh erreichen die Temperaturen am Tag höchstens 16 bis 25 Grad, am wärmsten ist es im Grazer Becken, so die Prognose für Österreich.

Einer der zehn wärmsten Sommer

"Insgesamt haben wir aber in Österreich einen der zehn wärmsten Sommer der 255-jährigen Messgeschichte erlebt", sagte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), "die genaue Platzierung hängt von den letzten Augusttagen ab. Derzeit dürfte sieht es nach Platz 8, 9 oder zehn aus."

Der Sommer 2021 bestätigt den Trend zu einem immer wärmeren Klima. Unter den fünfzehn wärmsten Sommern der 255-jährigen Messgeschichte sind fast nur Sommer der letzten 30 Jahre: 2003, 2019, 2015, 2017, 2018, 1992, 1811, 2021 (genau Platzierung noch unsicher), 2012, 1994, 2013, 1807, 2002, 1834, 2020.

Wie hoch das Temperaturniveau in den letzten Jahren geworden ist, zeigt auch der Vergleich der österreichweiten Mitteltemperatur im Sommer 2021 mit unterschiedlichen Klimaperioden: Der Sommer 2021 liegt in der vorläufigen Auswertung um 0,6 Grad über einem durchschnittlichen Sommer im Zeitraum 1991 bis 2020 und mit einer Abweichung von plus 2,4 Grad deutlich über einem durchschnittlichen Sommer im Zeitraum 1961 bis 1990.

Zwölf Hitzetage in Linz

Die Zahl der Hitzetage (mindestens 30 Grad) lag im Sommer 2021 im Süden und Osten Österreichs größtenteils über dem Mittel der letzten 30 Jahre, zum Beispiel an den ZAMG-Wetterstationen Eisenstadt, Wien Hohe Warte und Graz Universität (jeweils 24 Hitzetage) sowie in Klagenfurt (23) und St. Pölten (19). Knapp unter dem Mittel der letzten 30 Jahre war die Zahl der Hitzetage in diesem Sommer im Westen und Norden Österreichs, wie zum Beispiel in Bregenz (6), Innsbruck Universität (19), Salzburg Flughafen (9) und Linz (12).

Auch bei der Zahl der Hitzetage zeigt sich die massive Erwärmung in den letzten Jahrzehnten. "So viele Hitzetage wie heuer hätten vor nur 30 Jahren in vielen Regionen Österreichs einen neuen Rekord bedeutet", betonte Orlik. "Mittlerweile sind so viele Hitzetage der Normalfall und die Rekorde der Landeshauptstädte liegen größtenteils im Bereich von über 40 Hitzetagen, gemessen in den Sommern 2003 und 2015."

Trockener Süden

Eine endgültige Niederschlagsbilanz für den Sommer 2021 ist noch nicht sinnvoll, so die ZAMG, da es in den nächsten Tagen in vielen Regionen noch regnen wird. Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass die Niederschlagsmengen im heurigen Sommer in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich, Wien und in der nördlichen Steiermark im Bereich des Durchschnitts oder darüber waren (stellenweise plus 15 bis plus 50 Prozent). Relativ trocken war es dagegen in Kärnten, in der Steiermark südlich von Mur und Mürz sowie im Südburgenland (minus 15 bis minus 40 Prozent).