"Henry" stürzte in Wildbach: Hund und Halterin aus Klamm gerettet

Seine Neugierde hat "Henry" in eine missliche Lage gebracht – und sein Frauchen gleich mit dazu: Der Mischling war am Sonntagnachmittag mit seiner 32-jährigen Halterin in der Glasenbachklamm bei Elsbethen im Flachgau unterwegs. Der Vierbeiner wollte an einer engen Stelle im oberen Bereich der Klamm auf die gegenüberliegende Seite wechseln und dürfte dabei in das eiskalte Wasser des Klausbach gestürzt sein, teilte die Bergrettung Salzburg mit. Er trieb ein Stück weit ab und schaffte es aber, sich über die Steinblöcke an das Ufer zu retten.

Als die 32-Jährige ihrem Hund zu Hilfe kommen wollte, verstieg sie sich zwischen den glitschigen Felsen und dem reißenden Bach. Am anderen Ufer angekommen, traute sich die junge Frau weder vor noch zurück und setzte gegen 13:30 Uhr einen Notruf ab. 20 Einsatzkräfte der Bergrettung und der Wasserrettung rückten an. Sie sicherten Hund und Frauchen im unwegsamen Gelände mittels Seil und brachten sie über den Wasserweg in Sicherheit. Das Duo überstand den Vorfall unverletzt. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken, so die Wasserrettung Salzburg.

