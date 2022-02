Heizen in den Großstädten: Abhängigkeit vom Erdgas

Die Wärmeversorgung der Landeshauptstädte und der Bundeshauptstadt hat die Umweltorganisation Global 2000 untersucht. Das Fazit: Heizen ist immer noch stark von fossilen Energieträgern geprägt und damit "schwer klimaschädlich".

"Städte spielen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Fast zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben in Städten oder in urbanen Räumen", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000. Doch leider werde zu wenig getan, um klimafreundliche Technologien wie Wärmepumpen, Solarenergie, Geothermie und Nutzung von Abwärme aus Industrieanlagen zu forcieren.

In Bregenz ist die Abhängigkeit vom Erdgas am höchsten, wo der Heizbedarf zu 75 Prozent damit gedeckt werde. In Wien werden 57 Prozent der Haushalte mit Erdgas geheizt, Heizöl kommt am häufigsten in Innsbruck und in Klagenfurt mit je 43 Prozent zum Einsatz. Auch bei der Fernwärme sei der Anteil an fossilen Energieträgern hoch: An der Spitze liegen Graz mit 78 Prozent, Salzburg mit 71 Prozent und Wien, wo Fernwärme zu 65 Prozent aus fossilen Brennstoffen erzeugt werde, so Global 2000.

Lob und Tadel für Linz

Die Linzer Haushalte werden zwar zu fast 60 Prozent mit Fernwärme beheizt, lobt Global 2000. Allerdings liegt der Anteil der fossilen Brennstoffe (vor allem Erdgas) auch hier bei 51 Prozent. Zu 26 Prozent stammt die Fernwärme aus dem Verheizen von Abfall und Klärschlamm, zwölf Prozent kommen aus dem Biomasseheizwerk.

"Sehr positiv" sei, dass der Anteil von Heizöl, Kohle und Erdgas in Linz nur 22 Prozent ausmache, sagt Wahlmüller. Auch der geplante Linzer Ausbau der Fernwärme sei zu begrüßen. "Wir appellieren, doppelt darauf zu schauen, woher die Energie dann kommen wird." Sein Fazit: Linz nutze im Vergleich mit anderen Städten zu wenig die Abwärme der Industrie als Fernwärme. Dieser Anteil liege nur bei "zehn bis zwölf Prozent". Graz komme hingegen nach dem Ausstieg aus der Kohle bei der Fernwärme auf einen Anteil von 20 Prozent.

Linz wolle sich bis 2025 für den Titel "Klimahauptstadt Europas" bewerben. "Zielsetzungen und Bekenntnisse sind wichtig", so Gemeinderätin Elisabeth Manhal, Klubobfrau der Linzer VP. Aber nun sei Bürgermeister Klaus Luger (SP) aufgefordert, Strategien "ehestmöglich zu erarbeiten und zu präsentieren".