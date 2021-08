Heißes Plastik: Mutter und Kleinkind erlitten Verbrennungen

Die Kleine hatte in einem unbeobachteten Moment eine Herdplatte in der Küche eingeschaltet und damit einen Messbecher, der auf der Platte stand, zum Schmelzen gebracht. Als die Mutter den Rauch bemerkte und das Plastik entfernen wollte, tropfte es auf das Mädchen und sie selbst, so die Polizei am Freitag.

Die 23-Jährige hatte das Kind gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Hüttenbrennergasse kurz aus den Augen gelassen, als es den Herd einschaltete. Erst durch den entstandenen Rauch bemerkte die Mutter das Malheur und griff ein, doch dabei verletzte sie sich selbst am Bauch. Die Zweijährige erlitt Brandverletzungen an der gesamten linken Körperhälfte - von Arm über Bauch, Bein und Fuß. Das Kind wurde von der Rettung in das LKH Graz gebracht.