Heimbewohner gequält? Pflegekräfte vor Gericht

Am Landesgericht St. Pölten beginnt nächste Woche ein mehrtägiger Prozess gegen vier Beschuldigte um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln). Drei Frauen und ein Mann müssen sich ab 25. Jänner wegen Quälens oder Vernachlässigens wehrloser Personen, fortgesetzter Gewaltausübung und sexuellen Missbrauchs von wehrlosen Personen verantworten.

Tatzeitraum war laut Anklage März 2020 bis März 2021. Es soll 20 Opfer geben. Die Angeklagten waren laut Gerichtsangaben als Pfleger von schwer demenzkranken Bewohnern eines Sozialzentrums tätig. Dem Quartett wird Quälen oder Vernachlässigen wehrloser Personen in mehreren Fällen und sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person in zwei Fällen vorgeworfen. Der Anklagepunkt der fortgesetzten Gewaltausübung betrifft Gerichtsangaben zufolge die mutmaßliche Verabreichung von sedierenden Medikamenten ohne medizinische Indikation in einer Vielzahl von Fällen sowie mutmaßliche körperliche Misshandlung. Im Fall einer Verurteilung beträgt der Strafrahmen ein bis zehn Jahre Haft.

Angeklagt sind drei Frauen (Jahrgang 1977 bis 1989) und ein 1986 geborener Mann. Der Verdacht war Ende März 2021 öffentlich bekannt geworden. Die Beschuldigten sind nicht mehr für den Heimbetreiber Senecura tätig.

