Heilpädagogin verkaufte falsche Maskenatteste

Wenig Einsicht zeigte eine 55-jährige Heilpädagogin, die sich am Freitag wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Kurpfuscherei vor dem Landesgericht Wien verantworten musste.

Eigenen Angaben zufolge verkaufte sie an 700 Personen schriftliche Befreiungen von der Maskenpflicht. Für jedes Attest stellte sie 20 Euro in Rechnung, was sie als "Bearbeitungsgebühr" verstanden wissen wollte. "Was war Ihre Leistung?", wollte der Richter wissen. Die Angeklagte verwies auf "persönliche Gespräche", die meistens über Telefon oder per E-Mail abgewickelt wurden, und ihren "ganz normalen Stundensatz". Rechtliche Gültigkeit hatten ihre Atteste nicht.

Sechs Monate bedingte Haft

Die Frau gehört selbst der so genannten Querdenker-Szene an und nimmt an Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus teil. Zur Verhandlung wurde sie von einer Reihe von Corona-Leugnern begleitet, die zum Teil die im Gerichtsgebäude geltende FFP2-Maskenpflicht ignorierten. Auch die Angeklagte trug vor dem Saal keine Maske, was sie mit den Worten "Gott hat uns diesen heiligen Atem eingeblasen" begründete.

Der Richter räumte am Ende der Verhandlung ein, die Angeklagte habe "das Beste für die Menschen gewollt". Vor einem Schuldspruch zu sechs Monaten bedingter Haft bewahrte das die Frau aber nicht. "Ich bin mir sicher, dass Sie betrogen haben. Sie haben so getan, als ob die Bescheinigungen gültig sind", sagte der Richter. Der Verteidiger bat um Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.