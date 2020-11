Heftige Kritik nach Massenansturm auf Möbelhaus

Regelrecht gestürmt wurde am Wochenende die große Wiedereröffnung des Möbelriesen XXXLutz in Eugendorf im Salzburger Flachgau. Von Donnerstag bis Samstag hatte das Möbelhaus die Eröffnung nach dem Umbau mit Schnäppchenpreisen gefeiert. Laut Medienberichten sollen am Samstag über den Tag verteilt rund 8000 Kunden das Geschäft besucht haben. ORF-Bilder zeigen volle Parkplätze, der Stau reichte zeitweise bis auf die Westautobahn zurück.

In Zeiten von verschärften Corona-Maßnahmen löste die groß angelegte Wiedereröffnung viele Diskussionen aus: Die Salzburger Grünen sprachen angesichts der Menschenmassen von einer "grotesken Verantwortungslosigkeit". Grünen-Wirtschaftssprecher Josef Scheinast sagte gegenüber dem ORF: "Ausgerechnet in diesen schwierigen Zeiten und bei täglich ansteigenden Infektionszahlen Massenaufläufe zu provozieren, ist grotesk. Das wird im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Handel bald gänzlich wieder zusperren muss.“

XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger sagte auf ORF-Anfrage, dass man einen derartigen Ansturm zwar nicht erwartet habe, jedoch trotzdem darauf vorbereitet gewesen sei. 30 zusätzliche Sicherheitsleute hätten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und ein eigenes Zählsystem beim Eingang habe verhindert, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig im Möbelhaus aufhalten. Auch die Polizei teilte mit, dass es keinerlei Grund zur Beanstandung gegeben habe.

