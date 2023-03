Heftige Debatte um tätowierte Polizisten

Tätowierungen an sichtbaren Körperstellen waren bisher im Polizeidienst nicht erlaubt. Bisher hieß es in den Richtlinien zur Bewerbung als Polizistin oder Polizist: "Nicht sichtbare, durch die Uniform (Langarmhemd) abgedeckte Tätowierungen, sowie Permanent-Make-Up sind erlaubt, sofern sie nicht auf die Zugehörigkeit zu einer verfassungsgefährdenden Gruppe schließen lassen und nicht das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der angestrebten dienstlichen Aufgaben erschüttern." Jede Tätowierung werde beim Aufnahmeverfahren "einer Einzelfallprüfung" unterzogen.

"Bestandteil der Lebenskultur"

Nun will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Richtlinie für sichtbare Tattoos lockern. "Es hat sich in der Gesellschaft, vor allem bei jungen Menschen, viel verändert. Tätowierungen sind heute ein Bestandteil der Lebenskultur, dem wird durch die Liberalisierung der geänderten Vorschrift Rechnung getragen", teilte Karner mit.

Weiterhin verboten bleiben Tätowierungen, die dem Verbotsgesetz, dem Abzeichengesetz oder dem Symbolegesetz widersprechen. Ebenso verboten seien Symboliken, die nicht mit dem Ethos des Polizeiberufs vereinbar sind, beispielsweise Totenköpfe, Gewaltdarstellungen oder ähnliches. "Die Prüfung und Begutachtung von Tattoos erfolgt weiterhin in bewährter individueller Form", so der Innenminister.

"Vernünftiges Erscheinungsbild"

Scharfe Kritik an der geplanten Lockerung kommt vom Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann. "Wir lehnen die Ausweitung des Erlasses auf sichtbare Körperteile schon auch wie unter dem damaligen Minister Herbert Kickl weiterhin ab", wird Zimmermann im "Kurier" zitiert. "In diesem Zusammenhang muss man auch nicht darauf hinweisen, dass man ohnedies dann überbordende Kunstwerke oder rechtsextreme Darstellungen nicht zulassen wird, denn wer diese Tür (mit den Tätowierungen, Anm.) aufstößt, bringt sie auf Dauer gesehen nie mehr wieder zu. Die Bevölkerung hat sich ein vernünftiges Erscheinungsbild der Polizei verdient."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.