Heeresbeamtin bei Demo: "Gehorsam verweigern"

Mit einer Corona-Leugnerin in den eigenen Reihen muss sich das Verteidigungsministerium herumschlagen, wie Sprecher Michael Bauer bestätigte. Demnach hatte eine Beamtin des Ministeriums am Wochenende bei einer Anti-Maßnahmen-Demo in Wien Polizisten dazu aufgerufen, "den Gehorsam zu verweigern". Schon zuvor war die Bedienstete mit harscher Kritik an den Corona-Maßnahmen aufgefallen.

"Das Verteidigungsministerium distanziert sich von allem, was sie sagt", betont Bauer. Man beobachte die Auftritte der Beamtin seit längerem und habe alle Maßnahmen, "sowohl straf- als auch dienstrechtlich", ausgeschöpft. Diese Verfahren seien noch nicht abgeschlossen. Man hoffe auf einen raschen Abschluss. "Es bringt nichts, wenn wir sie entlassen und ein Gericht sagt dann, dass dies widerrechtlich war", so Bauer.

In Wien kam es am Wochenende nach Demonstrationen zu einer Konfrontation zwischen Rechts- und Linksradikalen. Jeweils zehn bis zwölf Kontrahenten seien am Samstag bei einem Kaffeehaus in der Nähe der Universität Wien aufeinander losgegangen. Dabei wurden gegen 17.30 Uhr Sessel und Blumentöpfe des Schanigartens als Wurfgeschoße verwendet. "Wir waren sehr schnell an Ort und Stelle und trennten die Widersacher", betonte ein Sprecher der Wiener Polizei. Festnahmen habe es nicht gegeben, die meisten Beteiligten seien davongerannt.