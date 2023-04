Haushaltsunfälle: Pro Tag im Schnitt 550 Verletzte

Im Vorjahr haben sich 201.100 Menschen in ihren eigenen vier Wänden bei Unfällen so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus versorgt oder nachbehandelt werden mussten. Das seien fünfmal so viele Verletzte wie bei Verkehrsunfällen, teilten gestern Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit und der Brandverhütungsstelle (BVS) mit.

"Gerade zuhause fühlen wir uns zwar besonders wohl, in unserer gewohnten Umgebung werden wir aber unvorsichtig und nehmen Gefahrenquellen nicht mehr als solche wahr, wie Stolperfallen oder Verhalten, das Einbrüche begünstigen kann", sagt Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz des Kuratoriums.

Jeder zweite Verletzte sei älter als 65 Jahre. Vor allem in der Hektik oder beim Versuch, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, passiere schnell einmal ein Unglück. Viele Unfälle, die beim Kochen oder bei Reinigungsarbeiten passieren, sind auf Eile, Unachtsamkeit oder Ablenkung durch äußere Einflüsse zurückzuführen.

Am häufigsten passieren laut KfV Stürze mit 71 Prozent, erst weit dahinter folgen Zusammenstöße mit zwölf und Schnitt- und Stichverletzungen mit sieben Prozent. Die Experten raten: Stolperfallen und Ablenkungen beseitigen, gutes Schuhwerk und zweckmäßige Kleidung wählen und Überanstrengung und Hektik vermeiden.

"Bitte auch akrobatische Kunststücke beim Fensterputzen oder Glühbirnenwechsel wie das Balancieren auf Sofalehnen oder das Stapeln von Tischen und Sesseln unterlassen und lieber trittsichere und stabile Lösungen nutzen", empfiehlt Kaltenegger. Auch Hitze führt in den eigenen vier Wänden immer wieder zu Verletzungen: Besonders Kleinkinder sind von Verbrühungen und Verbrennungen durch etwa elektrische Koch- und Küchengeräte, heiße Flüssigkeit oder Geschirr betroffen.

Eine weitere große Gefahr im Haushalt sind Brände. Neun von zehn Brandtoten sterben laut BVS zuhause. Je 51 Brandtote gab es in Österreich 2021 und 2022, sagt BVS-Sprecher Günther Schwabegger.

147 Millionen Euro Schaden

Knapp 8300 Brände mit einem Mindestschaden von 2000 Euro erfasste die Brandschadenstatistik im Jahr 2021, 52 Prozent entfielen auf private Haushalte, die Sachschäden lagen bei rund 147 Millionen Euro. Brandgefahr bestehe auch im Frühjahr, auch durch Akkus, etwa wenn das E-Bike oder die elektrische Heckenschere ausgewintert werden.

