Lebensgefährtin getötet - "Sie war die Frau meines Lebens"

Dem in Wien geborenen Staatenlosen wurde vorgeworfen, seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin im Dezember 2019 im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Zu Beginn der Hauptverhandlung bekannte er sich zur Tötung "im Zustand der vollen Berauschung" schuldig.

Die Bluttat am 8. Dezember des Vorjahres stellte das Ende einer langjährigen Beziehung dar. Kennengelernt hatte sich das Paar laut Anklage 2005, ab 2007 wurde gemeinsam ein gemietetes Reihenhaus in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach - das zwölf Jahre später zum Tatort werden sollte - bewohnt. Zuletzt kam es immer wieder zu Streitigkeiten des Paares ohne gemeinsame Kinder, Themen waren u.a. Haushaltsarbeiten und fehlende gemeinsame Interessen. Auch, weil die 48-Jährige via Internet im Herbst einen anderen Mann kennengelernt hatte, beendete sie laut Staatsanwalt etwa eine Woche vor ihrem Tod die Beziehung zum Beschuldigten. Die Frau begab sich auf Wohnungssuche, weil der seit 2007 beschäftigungslose Angeklagte nicht aus dem gemeinsamen Haus ausziehen wollte.

Am Nachmittag des 8. Dezember war die 48-Jährige nicht daheim, der Beschuldigte verbrachte die Zeit der Anklageschrift zufolge mit dem Konsum von Alkohol und Cannabiskraut, das er ohnehin regelmäßig zu sich genommen haben soll. Als die Frau zurückkam, entwickelte sich ein Streit, in deren Rahmen der Angeklagte tätlich geworden sein soll. Mit einem Küchenmesser mit 15 Zentimeter Klingenlänge soll der Staatenlose sechsmal mit großer Wucht auf sein Opfer eingestochen haben und ihm Verletzungen im Bauch- und Brustbereich zugefügt haben. Danach verpasste sich der Mann selbst mehrere kleinere Schnittwunden. Seiner Partnerin half der Angeklagte nicht. Die 48-Jährige starb laut Obduktion an Herz-Kreislauf-Versagen infolge von inneren Blutungen.

Der in Deutschland wohnende neue Mann im Leben der Attackierten alarmierte in den Abendstunden des 8. Dezember die Polizei, weil er sich nach mehreren früher mit der Frau geführten Telefonaten Sorgen gemacht hatte. Im Gebäude fanden die Beamten gegen 21.15 Uhr dann den mehrfach vorbestraften Beschuldigten und die Leiche der 48-Jährigen. Der 54-Jährige legte umgehend eine Art Geständnis ab und sagte: "Ihr sechts eh, wos passiert ist. Des do, des hob i g'mocht."

Unmittelbar nach der Festnahme hatte der Angeklagte eine Alkoholkontrolle verweigert. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Ein chemisches Gutachten bescheinigte dem Angeklagten zu Vorfallsende eine mittlere Blutalkoholkonzentration von etwa 2,04 Promille. Einer psychiatrischen Expertise zufolge war die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit beim Staatenlosen jedoch trotz einer Gemengelage aus Persönlichkeitsstörung und Alkohol- sowie Cannabismissbrauch gegeben.

"Wenn man davon ausgeht, dass die Tat um 17.30 Uhr passiert ist, hatte er da drei Promille", kam Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger zu einem anderen Ergebnis. Er stellte eine Attacke seines Mandanten im Zustand der vollen Berauschung in den Raum. Der 54-Jährige habe "so viel getrunken, dass man nicht mehr weiß, was man tut - der sogenannte Filmriss". Der Angeklagte habe "wahrscheinlich mehr Vorstrafen als alle in dem Saal zusammen", dies sei aber nicht zuletzt auf eine äußerst schwierige Kindheit bzw. komplexe Lebensgeschichte zurückzuführen. Der Beschuldigte sei oft verlassen worden und habe eine erneute Enttäuschung nicht vertragen.

"Sie war die Frau meines Lebens"

Im Mordprozess am Landesgericht Korneuburg ist am Donnerstagvormittag der 54-jährige Angeklagte befragt worden. "Sie war die Frau meines Lebens", sagte er über die Getötete. Den Trennungswunsch seiner Lebensgefährtin habe er nicht verstanden: "Ich wollte darum kämpfen, dass sie ihre Meinung ändert."

Während der Tat selbst will der 54-Jährige ein durch Alkohol und Suchtmittel ausgelöstes Blackout gehabt haben. Er habe am 8. Dezember "ein paar Bier, Whiskey und Wodka getrunken" und außerdem Cannabiskraut geraucht - "aus dem Selbstanbau", wie der Beschuldigte festhielt. Konsumiert habe er "so sechs bis sieben Joints", diese hätten immer eine beruhigende Wirkung auf ihn ausgeübt.

Am Tag der Tat habe er erstmals vom neuen Freund seiner Lebensgefährtin erfahren. Wie viel Zeit von diesem Moment bis zum ersten Stich vergangen ist, wusste der 54-Jährige nicht mehr. Die Tatwaffe holte der Staatenlose während des Streits eigenen Angaben zufolge aus einem Messerblock in der Küche. Wie oft und warum er zugestochen habe, daran könne er sich nicht mehr erinnern. "Sie haben keine Erklärung dafür?", fragte der vorsitzende Richter. "Nein, die hätte ich gerne", entgegnete der Angeklagte. Was passiert sei, tue ihm leid. "Ich habe das nicht gewollt." Lieber wäre es ihm gewesen, "wenn es mich erwischt hätte".

Als erste Erinnerung nach dem Filmriss nannte der 54-Jährige, dass er sich in Anwesenheit der Polizei neben seiner toten Lebensgefährtin befunden hatte. Danach habe er als Reaktion die Beamten beschimpft. Ob er im Anschluss noch Alkohol getrunken habe, wisse er nicht, gab der Beschuldigte zu Protokoll.

Zweifel an den zahlreichen Erinnerungslücken des Angeklagten offenbarte der Staatsanwalt. "Das geht sich hinten und vorne nicht aus, sie wissen heute weniger als bei den Einvernahmen", sagte der Vertreter der Anklagebehörde. "Sie können sich sehr wohl erinnern, nur wollen Sie es uns nicht sagen."

Der vorsitzende Richter zählte insgesamt 23 einschlägige Vorstrafen. Gewalttätig werde er "meistens, wenn ich was getrunken habe", sagte der Staatenlose dazu. "Ich habe aber noch nie eine Frau angegriffen in meinem Rausch." Außerdem sei er grundsätzlich kein eifersüchtiger Typ.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.