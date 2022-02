"Hass auf Frauen" als Mordmotiv

Der Mann hatte mehrfache Stiche gestanden und er habe auch danach den Brand in der Wohnung des Opfers gelegt. Er wollte sich angeblich damit auch selbst töten, verließ die verqualmten Räumlichkeiten dann aber doch. Als Motiv gab er "Hass auf Frauen" an.

An Ex-Frau erinnert

Laut Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz blieb der Verdächtige bei seinen ersten Angaben und gestand "vier bis fünf" Stiche, auch wenn es laut Obduktion tatsächlich deutlich mehr waren. Er habe zugestochen, weil ihm die 41-Jährige Zigaretten und Alkohol abgeschnorrt habe und ihn das dann plötzlich an seine Ex-Frau erinnert habe, die ihn "ausgenommen" haben soll, gab er an.

Der Mann war am Sonntagabend bei seiner 41-jährigen Bekannten in ihrer Wohnung in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs gewesen. Beide hielten sich öfter am Bahnhof auf und gehörten zeitweise dem Obdachlosenmilieu an. Ein Nachbar nahm Montagmorgen Brandgeruch wahr und rief die Feuerwehr. In der Wohnung fand die Polizei die Leiche der 41-Jährigen.