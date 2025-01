Handyverbot an Kärntner Volksschulen geplant

Ziel sei es, die Lern- und Lehrumgebung zu verbessern sowie die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu erhöhen. Für Zehn- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler soll es wohl kein Verbot, aber eine "regulierte Nutzung" geben, sagte Kärntens Bildungsreferent Daniel Fellner (SPÖ) am Montag.

Aktuell werde in Kärnten gemeinsam mit den Verantwortlichen an einem entsprechenden Erlass gearbeitet. Ziel soll es sein, eine gemeinsame Empfehlung für Kärnten auszuarbeiten, "um dann mit der neuen Bundesregierung einheitlich gültige Regelungen zu bewirken", so Fellner. Ziel sei nämlich eine bundesweit einheitliche Lösung, das Thema soll auch bei der Konferenz der Bildungsreferentinnen und -referenten im Herbst zur Sprache kommen.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Lustlos und depressiv: Soziale Medien nagen an der Psyche junger Menschen LINZ.Risiken der digitalen Medien werden in Schulen aber kaum behandelt, kritisiert ein Lehrer Lustlos und depressiv: Soziale Medien nagen an der Psyche junger Menschen

Was Schüler in Mittelschule und AHS-Unterstufe angeht, seien "pädagogische, soziale und technologische Aspekte" zu beachten. Allerdings wurde auf die Zusammenhänge von Aufmerksamkeitsdefiziten und steigendem Handykonsum verwiesen. Immer lauter werde der Wunsch von Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Eltern, in der Handyfrage in Schulen zu handeln: "Mit einem Handyverbot im Volksschulunterricht soll der soziale, kreative und kognitive Entwicklungsraum unserer Kinder noch mehr geschützt werden", so Fellner.

ÖVP für generelles Verbot an Pflichtschulen

ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber erklärte in einer Aussendung, Kinder müssten vor "digitalen Gefahren" geschützt werden. Aus diesem Grund begrüße er die Pläne: "Das Verbot privater Handys muss allerdings für die gesamte Pflichtschule gelten", so Gruber. Team Kärnten-Obmann Gerhard Köfer meint hingegen, der Einsatz von Handys im Unterricht sollte "schulautonom unter Einbeziehung von Schulleitung, Lehrern und Eltern" geregelt werden, von pauschalen Verboten halte er nichts.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper