Handtaschendiebstahl in Wiener Polizeiinspektion überführte Serientäter

Am selben Tag erkannten Ermittler sie jedoch auf Überwachungsvideos samt der Tasche. Eine Razzia führte schließlich zu Diebesgut im Gesamtwert von 23.500 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion.

Sichergestellt wurden unter anderem Bankomat- und Kreditkarten. Zudem stellte sich heraus, dass auch der Pkw, mit dem die beiden zu der Polizeistation gekommen waren, gestohlen war. Der Syrer und die Österreicherin stehen nun im Verdacht, mindestens 30 Diebstähle und Einbrüche im gesamten Wiener Raum begangen zu haben, hieß es von der Polizei.

"Merkwürdiges Verhalten" weckte Verdacht

Aufgrund des laut Polizei bereits "etwas merkwürdigen Verhaltens" des Paares im Wachzimmer hatten die Beamtinnen und Beamten schnell selbst die Anzeiger als mögliche Handtaschendiebe im Verdacht gehabt. Im Zuge der Ermittlungen entdeckte das Landeskriminalamt schließlich den gestohlenen Pkw auf Bildern einer in der Tiefgarage eines Wiener Einkaufszentrums installierten Videokamera. "Auch die Handtasche war auf der Aufnahme zu erkennen", erklärte ein Sprecher.

Das Videomaterial führte schließlich zur Ausforschung der Verdächtigen und in der Folge zu einer Hausdurchsuchung. Nach Sicherstellung der 23.500 Euro schweren Beute klickten noch vor Ort die Handschellen für das Paar. In der anschließenden Vernehmung verweigerte der Mann die Aussage. Die Frau legte hingegen ein Teilgeständnis ab. Beide wurden bereits in eine Justizanstalt gebracht.

