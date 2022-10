Halloween: Handel erwartet Umsatz von 55 Millionen

Im Schnitt werden für Halloween-Feiern pro Person 30 Euro ausgegeben. Die beliebtesten Produkte sind Süßigkeiten gefolgt von Kürbissen zum Basteln und Dekoartikeln. Aber auch Kostüme werden für das Fest am Vorabend von Allerheiligen gerne gekauft. In Summe rechnet der Handel in Österreich zu Halloween mit einem Umsatz von 55 Millionen Euro.