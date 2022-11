Halloween: Gekommen um zu bleiben?

Ein junger alter Brauch: Halloween ist ein vieldiskutiertes Fest. Erst in den 1990er Jahren kam der Brauch von den USA zurück nach Europa. Nun ziehen Kinder auch in Österreich von Haus zu Haus, um etwa mit dem Spruch "Süßes oder Saures" Süßigkeiten zu erbeuten. Die Älteren verkleiden sich und feiern auf Partys. Andere wiederum würden am liebsten die Türklingel ausschalten und einen ungestörten Abend ohne gruselige Geister und Hexen verbringen.

Immer wieder kommt es an Halloween auch zu Zwischenfällen - dieses Jahr kam es sogar zu mehreren Ausschreitungen: In Linz etwa lieferten sich Jugendliche eine Straßenschlacht mit der Polizei, auch in Salzburg zündete eine Gruppe von Jugendlichen selbst gebastelte Böller.

Keltischer Ursprung

Seinen Ursprung hat Halloween im Samhain-Fest der Kelten in Irland. Der letzte Oktobertag wurde als Ende des Sommers gefeiert, mit dem 1. November begann für sie das neue Jahr und damit auch der Winter. Die Kelten glaubten, dass in der Nacht auf das neue Jahr die Geister der Verstorbenen aus dem Reich der Toten zurückkehren würden. Durch kleine Gaben sollten die Geister beruhigt oder durch gruselige Kostüme verschreckt werden.

Im 9. Jahrhundert verchristlichte der Papst Samhain - Allerheiligen wurde auf Anfang November verlegt und das heidnische Fest wurde i zum "All Hallows Eve", also dem Abend vor Allerheiligen. Aus dieser Bezeichnung leitet sich auch das Wort "Halloween" ab.

Gruseliger Brauch etabliert sich in Europa

Irische Auswanderer brachten den Brauch im 19. Jahrhundert schließlich in die USA und bauten ihn aus. Von dort aus schaffte es Halloween in den 1990er Jahren wieder zurück über den Ozean nach Europa. So haben die Rolle der Geister heute auch hierzulande die Kinder übernommen. Verkleidet als Gespenster, Hexen, Skelette, und andere gruselige Gestalten wandern sie am Abend des 31. Oktobers jedes Jahr durch die Straßen und verlangen Süßigkeiten.

Schaurig dekorierte Häuser gehören in dieser Zeit des Jahres ebenso dazu wie gruselig verpackte Süßigkeiten in den Supermarktregalen. So hat das Brauchtum auch auf den Handel Auswirkungen: Heuer etwa wurde mit einem Umsatz von 55 Millionen Euro gerechnet - für Süßigkeiten, Kürbisse, Dekoartikel und Kostüme.