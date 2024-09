Halle in Vollbrand: 150 Feuerwehrleute in Wolfsberg im Einsatz

Zwölf Feuerwehren rückten mit 150 Helfern zu dem Einsatz aus, wie die "Kleine Zeitung" online berichtet. "Es wurde zuerst eine Rauchentwicklung bemerkt. Plötzlich gab es eine Vollzündung und das gesamte Gebäude stand in Brand“, wird der Bezirksfeuerwehrkommandant von Wolfsberg, Wolfgang Weißhaupt, in dem Bericht zitiert.

Die Halle befinde sich mitten in der Stadt im verbauten Gebiet. Bewohner von angrenzenden Häusern mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden vorübergehend in einem Bauhof untergebracht, hieß es. Umliegende Straßen wurden gesperrt.

Die rund 200 Meter lange Halle wurde bei dem Brand völlig zerstört. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Kleiderfabrik, in der unter anderem eine Diskothek und ein Nagelstudio eingemietet sind. Anfang Oktober hätte dort ein Indoor-Spielplatz eröffnet werden sollen. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

