Halber Meter Neuschnee: Große Lawinengefahr im Westen des Landes

Im ganzen Land bleibt es über das Wochenende winterlich und kalt, wie aus der Prognose der ZAMG hervorgeht. Der Lawinenwarndienst Oberösterreich hat die dritte Warnstufe der fünfstufigen Skala ausgerufen. Mehr dazu in diesem Artikel.

In den westlichen Bundesländern gilt die vierte Lawinenwarnstufe. Es seien spontane Lawinenabgänge zu erwarten, auch einzelne Wintersportler seien in der Lage, Schneebretter auszulösen, hieß es beim Warndienst in Vorarlberg. In Klösterle am Arlberg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnhaus von einer Lawine erfasst worden, verletzt wurde niemand. Die Straßenverbindungen über den Arlberg waren vorerst gesperrt, die Arlberg-Orte waren nicht auf dem Straßenweg erreichbar. Bei tiefwinterlichen Fahrverhältnissen blieben im ganzen Land immer wieder Fahrzeuge hängen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch in Tirol haben die anhaltenden Schneefälle zu Verkehrsproblemen geführt. Vor allem auf der Brennerautobahn (A13) blieben Lkw ohne Ketten hängen, hieß es von der Polizei zur APA. Auf der Inntalautobahn (A12) kam es in den Morgenstunden zu Staus. Ein Unfall, bei dem ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren war, führte zudem zu Verzögerungen. Wegen drohender Lawinengefahr mussten zahlreiche Straßen in einigen Tälern gesperrt werden.

Halber Meter Neuschnee

Am meisten Schnee blieb bis Donnerstagfrüh in Landeck liegen, hier schneite es bis zu einem halben Meter. Im Raum Innsbruck fielen 30 Zentimeter Schnee, im Laufe des Tages könnten es in der Landeshauptstadt sogar 40 Zentimeter werden, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zur APA. Insgesamt zeigte sich in Tirol aber ein sehr differenziertes Bild - so verzeichnete man in Kufstein nur sieben Zentimeter Schnee.

Im Westen klingt der Schneefall am Freitag langsam ab und es zeigt sich tagsüber zeitweise die Sonne. Verbreitet sonnig und trocken ist es im Süden. Sonst schneit es bei aufgelockerter bis starker Bewölkung ab und zu etwas, am häufigsten in den Nordstaulagen Niederösterreichs. Am Nachmittag lockern die Wolken im Flachland des Nordens und Ostens etwas auf und es gibt auch sonnige Abschnitte.

Während der Samstag im Westen und Süden meist sonnig und weitgehend trocken verläuft, überwiegen von Salzburg nord- und ostwärts die Wolken. vor allem an der Alpennordseite ziehen immer wieder Schneeschauer durch.

Hochdruckeinfluss am Dienstag

Von Westen breitet sich am Montag eine Störungszone alpennordseitig aus. Damit überwiegen von Vorarlberg bis ins Nordburgenland die Wolken und dazu schneit es auch immer wieder, von Salzburg bis ins westliche Niederösterreich kann in tiefen Lagen zeitweise auch Regen dabei sein. Im Süden bleibt es meist trocken und dort zeigt sich auch länger die Sonne.

Am Dienstag bringt ein Hochdruckeinfluss im ganzen Land trockenes Wetter und oft zeigt sich auch tagsüber die Sonne. Der Wind weht meist nur mehr schwach.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen