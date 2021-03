Hakenkreuz-Torte und SS-Kekse gebacken: Kärntnerin verurteilt

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung wurde eine 41-jährige Kärntnerin gestern zu zwölf Monaten bedingter Haft und 3600 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Frau hatte eine Torte mit einem Hakenkreuz-Symbol und Kekse in Form von SS-Runen gebacken, sich mit Hakenkreuz-Mütze fotografieren lassen und andere einschlägige Bilder an Bekannte weitergeschickt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die 41-Jährige bekannte sich vor dem Geschworenensenat unter Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann schuldig. Die Torte habe sie gebacken und mit Hakenkreuz, SS-Runen und einer "Schwarzen Sonne" verziert, um ihrem damaligen Lebensgefährten eine Freude zu machen – gegen ihn läuft ein weiteres Wiederbetätigungsverfahren. Durch ihren damaligen Freund sei sie damals auch in die rechtsextreme Szene gerutscht.

"Hirn einschalten"

Dass sie sich von ihrem Ex-Freund mitreißen hat lassen, sei wohl daran gelegen, dass sie in ihn so verliebt war: "Ich war einfach so froh, dass ich jemanden gefunden habe", sagte die Angeklagte. Das wollte die Richterin mit Verweis auf den Weltfrauentag nicht gelten lassen: "An diesem Tag wird gefeiert, dass man auch uns Frauen zugesteht, dass wir ein Hirn haben, das wir einschalten können und müssen." Mittlerweile habe die Angeklagte den Kontakt zur Nazi-Szene gekappt, sie legte ein reumütiges Geständnis ab.