Ischgl: Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein

Nachdem das Land Tirol wegen eines offenbaren Ischgler Corona-Falles die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hatte, hat diese nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten durch das Landeskriminalamt Tirol eingeleitet. Dies teilte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Dienstag mit.

Die Bezirkshauptmannschaft Landeck hatte eine schriftliche Anfrage des ZDF an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, aus der sich ergibt, dass bereits Ende Februar eine Mitarbeiterin eines Gastronomiebetriebes in Ischgl positiv getestet worden sei. Es sei unterlassen worden, diesen Fall zu melden, hieß es.

Neue Vorwürfe gegen Tourismusverband

Die Geschehnisse rund um die Isolation des Tiroler Tourismusortes sind unterdessen um eine weitere Facette reicher: Wie die "ZiB 2" am Montag berichtete, informierte der Tourismusverband die Beherbergungsbetriebe bereits vorab über die bevorstehende Quarantäne. Daraufhin forderten viele Betriebe laut "ZiB 2" ihre Mitarbeiter dazu auf, den Ort noch schnell zu verlassen.

"Liebe Vermieter! Wir möchten euch informieren, dass wir um 12.30 Uhr vom Land Tirol über die Einrichtung von Check Points ab 14.00 Uhr informiert wurden", zitierte die "ZiB 2" aus dem E-Mail des TVB. Dessen Geschäftsführer Andreas Steibl sprach gegenüber der APA jedoch von einer reinen Serviceleistung. Daran, dass daraufhin Betriebe ihre Mitarbeiter unverzüglich und noch vor der Quarantäne Heim schicken könnten, habe man nicht gedacht.

Saisonarbeiter: "Habe Befehl bekommen, auszureisen"

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich Mitarbeiter dann innerhalb einer Stunde abgereist sind", erklärte Steibl. Immerhin sei dies nicht so schnell möglich, da zuvor auch noch formelle Angelegenheiten, wie etwa Abrechnungen, erledigt werden müssten. Die Gefahr, dass auf das E-Mail hin jemand vorzeitig abreise, habe man nicht gesehen. Ein Saisonarbeiter, der in der "ZiB 2" via Skype interviewt wurde, berichtete jedoch, dass er von seiner Firma den "Befehl" bekommen habe, zusammenzupacken und auszureisen.

Das Land Tirol bestätigte gegenüber der APA, dass ein Mitarbeiter einer Fachabteilung, der damit beauftragt war, das Registrierungsmanagement vorzubereiten, kurz vor Inkrafttreten der Quarantänebestimmungen mit dem Tourismusverband Ischgl Kontakt hatte. Dabei sei es um die fachliche Abklärung gegangen, wo die entsprechenden Formulare in den Hotels aufgelegt werden sollen. Eine Ausreise aus dem Paznauntal sei in weiterer Folge dann bekanntlich nur mehr nach Vorzeigen dieses Formulars möglich gewesen.

Seitens des Landes hatte man aber keine Kenntnis davon, dass der TVB die Vermieter verständigte, wurde betont. Dies sei auf Eigeninitiative erfolgt und werde vom Land Tirol verurteilt, hieß es.

Haimbuchner denkt über U-Ausschuss nach

Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) denkt in der Causa Ischgl laut über die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses nach. Er will die politische Mitverantwortung für das "Desaster" rund um den Ausbruch von Infektionen in Ischgl und Umgebung auch auf Bundesebene geklärt wissen.

Die FPÖ stehe zu einem nationalen Schulterschluss, aber nicht "für das Zudecken von etwaigem verantwortungslosem Handeln", betonte Haimbuchner in einer Aussendung. "Wir werden uns im Nachgang dieser Krise sehr genau anschauen müssen, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Wissensstand hatte und wann und warum welche Aktion gesetzt oder unterlassen wurde." Es gehe hier um die Gefährdung von Menschenleben. "Da gab es in dieser Republik schon wegen weniger einen Untersuchungsausschuss."

