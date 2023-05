Hätten Sie die Mathematik-Matura bestanden? Die Aufgaben zum Download

Mathematik-Matura 2023: Auch hier in Ebensee rauchten am Mittwoch die Köpfe.

Traditionell setzt es in keinem anderen Fach so viele Fünfer, im Vorjahr waren laut Statistik Austria mehr als zehn Prozent der Klausuren negativ. Nach Einrechnung der Jahresnote - die einzige in den Regelbetrieb übernommene Erleichterung aus den Corona-Jahren - und Kompensationsprüfungen stand bei zwei Prozent der Schüler "Nicht Genügend" im Maturazeugnis.

"Machbar, aber anspruchsvoller"

Die diesjährige Klausur sei machbar, aber anspruchsvoller gewesen als jene der vergangenen Jahre, so der Tenor bei einem Rundruf der Bundesschülervertretung unter Maturantinnen und Maturanten in den Landesschülervertretungen. Besonders auffällig war demnach, dass viele Beispiele und Themenbereiche dabei gewesen seien, die in den vergangenen Jahren nicht abgeprüft wurden.

Die Maturantinnen hätten die schriftliche Prüfung wohl auch deshalb anspruchsvoller gefunden, weil sie sich auf andere Beispiele eingestellt und vorbereitet hatten, hieß es. Auch die Forderung nach einheitlichen digitalen Hilfsmitteln wurde bei dem Rundruf wieder laut. Probleme bei der Abwicklung der Matura wurden auch diesmal laut Bildungsministerium keine gemeldet.

Die AHS-Mathematik-Matura (und die Lösungen) zum Download:

Eine einheitliche Mathematik-Matura für alle Schülerinnen und Schüler gibt es übrigens nur an den AHS. Dabei gab es 2021 wegen zuvor stark schwankender Ergebnisse Erleichterungen wie eine Gesamtverrechnung aller Punkte, leichter verständlichen Aufgaben im zweiten, vertiefenden Prüfungsteil und eine Einführung halber Punkte bei manchen Aufgaben. Außerdem gibt es eine "Best-Of-Wertung", bei der von drei Aufgaben nur die beiden mit den meisten erreichten Punkten gezählt werden.

Angewandte Mathematik an den BHS

An den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) wird heute "Angewandte Mathematik" abgeprüft. Dabei gibt es neben einem einheitlichen Teil für alle BHS-Schülerinnen und -Schüler einen zweiten, in dem sich die Aufgaben nach Zweig in den verschiedenen Schultypen (HTL, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik etc.) unterscheiden.

Am Donnerstag ist wegen des Landesfeiertags in Oberösterreich Matura-Pause. Am 5. Mai folgen dann die Deutsch-Klausuren - in diesem Fach müssen alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend antreten (wobei es an HTL eine Spezialregelung gibt, die auch nur eine mündliche Deutsch-Matura erlaubt).

Nach dem Wochenende wird die schriftliche Matura am 8. Mai mit Spanisch bzw. der Minderheitensprachen Ungarisch, Slowenisch und Kroatisch fortgesetzt. Am 9. Mai folgt Englisch, am 10. Mai Französisch, abgeschlossen wird am 11. Mai mit Italienisch.

