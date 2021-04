Häftling in Stein gestorben - Obduktion soll Todesursache klären

Der Häftling wurde am 5. April nicht mehr ansprechbar in seiner Zelle vorgefunden. Laut Justizministerium befand sich der gebürtige Tschetschene in einer standardmäßig ausgestatteten Einzelzelle und nicht - wie auf Social Media-Kanälen behauptet wurde - in "Isolationshaft". "Er war in regulärer Einzelunterbringung", betonte das Ministerium.

Der offenbar bereits bewusstlose Insasse wurde bei einer Routinekontrolle des Haftraums entdeckt. Die Justizwache leistete Erste Hilfe und alarmierte den Notarzt. Der Häftling wurde in weiterer Folge ins Spital gebracht, wo er verstarb. "Wie in solchen Fällen üblich wurde der Haftraum versiegelt und die Polizei verständigt", meinte eine Sprecherin des Justizministeriums gegenüber der APA.

Woran der Mann - er soll körperlich gesund, sportlich und ein Boxer gewesen sein - gestorben ist, wird die Obduktion klären. Die Anstaltsleitung geht vorerst nicht von Fremdverschulden aus. Auf Social Media-Kanälen wurde kolportiert, der Häftling sei vor seinem Ableben mit einer "Beruhigungsspritze" sediert worden, was das Justizministerium dementierte. Der Insasse habe im Vorfeld keine medizinische Behandlung oder gar Zwangsbehandlung erhalten, wurde der APA versichert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.